Dalla Democrazia Cristiana alla Camera di Commercio fino a Confartigianato | addio a Vancini

Giovedì 12 marzo avrebbe compiuto 74 anni, ma Giuseppe Vancini, che per anni è stato segretario provinciale di Confartigianato, è deceduto. Vancini aveva avuto ruoli anche nella Democrazia Cristiana e nella Camera di Commercio. La sua morte interrompe una lunga carriera dedicata alle associazioni di categoria e alle istituzioni locali.

