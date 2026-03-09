Reflusso un disturbo sempre più diffuso e il rischio di tumore all' esofago

Il reflusso gastroesofageo è una condizione cronica che colpisce molte persone e si manifesta con sintomi come bruciore retrosternale, rigurgito acido e problemi digestivi. Questa malattia può persistere nel tempo e, secondo gli studi, aumentare il rischio di sviluppare un tumore all’esofago. La condizione rappresenta un problema di salute sempre più diffuso nella popolazione.

La malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE) è una patologia cronica molto diffusa che provoca sintomi spesso fastidiosi – come bruciore retrosternale, rigurgito acido e difficoltà digestive – e che, nel lungo periodo, può aumentare il rischio di adenocarcinoma dell’esofago. Oltre all’impatto sulla qualità della vita, questa condizione rappresenta anche una delle principali ragioni per cui vengono prescritti gli inibitori di pompa protonica (IPP), farmaci utilizzati per ridurre la produzione di acido gastrico. Rportiamo il report Snamid curato dal Dott. Marco Cambielli, Gastroenterologo e Internista Nonostante la diffusione della malattia, in Italia non sono disponibili dati ufficiali dell’ISTAT su incidenza e prevalenza. 🔗 Leggi su Quicomo.it

