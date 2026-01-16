Tumore alla prostata | 1 uomo su 7 a rischio | tutto quello che serve sapere per prevenirlo

Il tumore alla prostata rappresenta il più comune tra gli uomini, interessando circa un uomo su sette nel corso della vita. Nonostante la sua diffusione, molte persone conoscono poco sui fattori di rischio e sulle strategie di prevenzione. In questo articolo, forniremo informazioni chiare e affidabili per comprendere meglio questa condizione e adottare comportamenti utili a ridurne l’insorgenza.

È il tumore più diffuso tra gli uomini, eppure resta uno dei meno conosciuti. Il carcinoma della prostata colpisce circa un uomo su sette nel corso della vita. In Italia, sono 500mila gli uomini che convivono oggi con questa diagnosi, mentre i nuovi casi ogni anno sono 40mila.

Tumore alla prostata. 1 uomo su 8 a rischio. Quasi 50 mila casi in Italia e in Europa - È il carcinoma più diffuso nella popolazione maschile, ma molti non lo sanno: serve tanta prevenzione in più. quotidianosanita.it

Prevenzione tumore prostata: cosa fare davvero per ridurre il rischio - La prevenzione tumore prostata è un percorso che unisce stile di vita sano, consapevolezza e controlli regolari. quotidianodiragusa.it

