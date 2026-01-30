Il taglio bixie cut, corto e sbarazzino, torna in auge come il principale trend capelli femminile del 2026 in Italia. Dopo averlo visto anni fa indossato da Kendall Jenner in una campagna Calvin Klein, ora le clienti lo chiedono con insistenza nei saloni e spopolano sui social. È diventato il taglio del momento, scelto da molte per il suo stile fresco e pratico.

Bixie cut in cima alla classifica degli hair look di tendenza nel 2026 I 10 hair trend femminili più hot del 2026. Secondo l'analisi di Fresha sui dati di ricerca Google in Italia, i trend capelli del 2026 premiano audacia e versatilità. Al vertice della classifica troviamo, appunto, il bixie, fusione tra pixie e bob, amatissimo da star del calibro di Emma Watson e Zendaya, con punte sfilate e ciuffi modulabili. Seguono soft bob e polished lengths, il primo caschetto casual con effetto naturale, il secondo con focus lunghi e lisci capelli da red carpet. Il pixie rimane una scelta amatissima dalle fan del capello corto, mentre box bob e riviera bob puntano su geometria e femminilità elegante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il bixie cut, corto e sbarazzino, si conferma il primo hair trend femminile del 2026 in Italia

Bixie cut: il nuovo taglio corto e sbarazzino di Kendall Jenner ci piace un saccoTempo di ripartenze, tempo di nuovi hair look. È un bixie cut il nuovo taglio di Kendall Jenner, 28 anni, che sembra essere passata in via ufficiale a un sensuale look corto dalla forte personalità. vanityfair.it

Bixie cut, la tendenza dell’estate più fresca e assolutamente da copiareUn taglio corto ibrido perfetto per l'estate e per chi voglia sfoggiare una chioma sempre al top. Il bixie cut è davvero la tendenza da seguire e da sfoggiare in mille versioni diverse. Giovane, ... alfemminile.com

