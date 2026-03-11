Il sindaco di Napoli ha consegnato a Sal Da Vinci la medaglia della città e la menzione speciale ‘Napoli Città della Musica’. La cerimonia si è svolta in occasione della premiazione, con il cantante che ha ricevuto la targa e il riconoscimento ufficiale. Durante l'evento, Sal Da Vinci ha riferito di aver ricevuto una telefonata da un esponente del governo, ma di non aver ricevuto richieste relative all'uso di una canzone.

Il sindaco Manfredi consegna al vincitore di Sanremo Sal Da Vinci la targa con la medaglia della città e la menzione speciale 'Napoli Città della Musica'. Da Vinci chiarisce le voci sulla premier e il referendum: "Una telefonata di 30 secondi, è finita lì". Napoli celebra il suo campione. Sal Da Vinci, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo con il brano Per sempre sì, ha ricevuto dal sindaco Gaetano Manfredi la targa con medaglia della città — il più alto riconoscimento cittadino — e la menzione speciale 'Napoli Città della Musica'. La cerimonia si è tenuta al Maschio Angioino, dove fuori dal castello alcuni fan del cantante hanno esposto un cartello con scritto: «Sal sì 'na cosa grande». 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - A Sal Da Vinci la medaglia della città di Napoli: “Meloni mi ha chiamato, ma non mi ha chiesto di usare la canzone”

Articoli correlati

Sal Da Vinci: “Meloni non mi ha chiamato per usare la mia canzone”Per sempre sì è la canzone vincitrice del festival di Sanremo ma potrebbe presto diventare anche lo slogan del Referendum.

“Giorgia Meloni non mi ha chiesto di usare ‘Per Sempre Sì’ per il Referendum. Mi ha fatto i complimenti e la telefonata è durata 30 secondi”: Sal Da Vinci fa chiarezzaSal Da Vinci ha fatto chiarezza sulla telefonata intercorsa tra lui e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo la vittoria all’ultimo Festival...

Sal Da Vinci torna a Napoli. A chi lo critica: “Provocazioni, non rispondiamo”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a A Sal Da Vinci la medaglia della città...

Temi più discussi: Blog | Sono napoletano e non mi piace la canzone di Sal Da Vinci. Ma basta coi commenti intolleranti!; Sal Da Vinci prima di vincere Sanremo; In difesa di Sal Da Vinci e contro la difficile abolizione della gelosia; Sal da Vinci torna a Napoli dopo la vittoria a Sanremo, festa nel suo quartiere.

Sal Da Vinci voterà No al Referendum, ma è falsa pure questa. Gratteri ritratta ma minaccia: speculate, tanto poi faremo i contiNicola Gratteri e il Referendum sulla Giustizia, una storia infinita. In principio fu Falcone e la bufala dell’intervista mai esistita. Poi l’intervista, ma questa reale, sui cattivi che voteranno S ... strettoweb.com

Referendum Giustizia, Meloni vuole davvero usare Per sempre sì di Sal Da Vinci nei comizi? Lui non commentaReferendum Giustizia, Giorgia Meloni avrebbe chiamato Sal Da Vinci per usare Per sempre sì nei comizi referendari. No comment dall'ufficio stampa ... virgilio.it

Il cantante Sal Da Vinci, pochi minuti prima di ricevere la medaglia della città dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sentito al telefono la signora Patrizia, la mamma del piccolo Domenico Caliendo, deceduto lo scorso 21 febbraio all'ospedale Monaldi - facebook.com facebook

A me dispiace dover dire “ve l’avevo detto” perché sentirmi dare ragione è l’ultima cosa che mi interessa professionalmente, ma questi sono i fatti che avevo già anticipato, peraltro in difesa proprio di Sal Da Vinci che non si merita di essere tirato per la giacch x.com