È finita l'epoca di Alfonso Signorini a Chi il direttore Massimo Borgnis | Gli sono grato

Alfonso Signorini si è dimesso dalla guida di Chi, lasciando il suo incarico. Il nuovo direttore responsabile, Massimo Borgnis, ha scritto il suo primo editoriale, segnando ufficialmente il cambio di leadership. Borgnis ha espresso gratitudine nei confronti di Signorini, che ha ringraziato pubblicamente. L’addio di Signorini da Chi è stato annunciato attraverso questa nota ufficiale.