Alfonso Signorini resta al timone di Chi | Rimane il direttore editoriale
Alfonso Signorini continuerà a ricoprire il ruolo di direttore editoriale di Chi, confermando la sua presenza alla guida della rivista. La sua autosospensione riguarda esclusivamente la conduzione del Grande Fratello, lasciando invariato il suo incarico editoriale. Questa decisione permette a Signorini di mantenere il proprio ruolo all’interno del magazine, garantendo continuità e stabilità nelle attività editoriali e di programmazione.
L’autosospensione decisa da Alfonso Signorini riguarderà esclusivamente la conduzione del Grande Fratello. Fanpage.it ha appreso da Massimo Borgnis che il giornalista resterà al suo posto nel ruolo di direttore editoriale di Chi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Fabrizio Corona provoca Alfonso Signorini: “Dopo la puntata chi sarà il vero indagato?”
Leggi anche: Stefania Orlando sul caso Signorini: “Chi ha sbagliato pagherà, ma la gogna che Alfonso sta subendo è ingiusta”
Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione: chi guiderà il GF Vip nel 2026?; Grande Fratello Vip, da Ventura a Hunziker: chi condurrà dopo terremoto Signorini?; Grande Fratello Vip: Signorini congelato, Mediaset riparte da zero. Tutti i retroscena (anche sul nuovo cast); Grande Fratello Vip, chi prenderà il posto di Alfonso Signorini? Le sette probabili conduttrici.
Alfonso Signorini resta al timone di Chi: “Rimane il direttore editoriale” - L’autosospensione decisa da Alfonso Signorini riguarderà esclusivamente la conduzione del Grande Fratello. fanpage.it
Grande Fratello Vip, chi prende il posto di Alfonso Signorini dopo l’autosospensione - Cosa succede al “Grande Fratello Vip” dopo la decisione di Alfonso Signorini: potrebbero condurre Ilary Blasi o Michelle Hunziker? dilei.it
Grande Fratello Vip, chi prenderà il posto di Alfonso Signorini? Le sette probabili conduttrici - Ci sono diversi nomi che si vociferano come successori di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip. mondotv24.it
Fabrizio Corona risponde agli avvocati di Alfonso Signorini: "Il problema non è Falsissimo ma i reati del vostro assistito" - facebook.com facebook
Gli avvocati di Alfonso #Signorini hanno intimato a Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e Google di rimuovere le ricostruzioni e i video diffusi da Fabrizio Corona perché «consentendo la diffusione delle chat private e delle immagini personali di Alfonso S x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.