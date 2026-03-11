Maria De Filippi e Milly Carlucci tornano a sfidarsi in televisione, entrambe decise a conquistare il pubblico e a vincere la gara di ascolti. La loro rivalità, tra programmi e confronti diretti, attira ogni volta l’attenzione degli spettatori e dei media, creando un duello che si ripete nel corso della stagione. La competizione tra le due conduttrici continua a essere uno degli appuntamenti più seguiti della tv italiana.

La sfida televisiva tra Maria De Filippi e Milly Carlucci è una delle rivalità più seguite della tv italiana. Ogni volta che i loro programmi finiscono nella stessa serata, il confronto sugli ascolti diventa inevitabile e accende immediatamente il dibattito tra pubblico e addetti ai lavori. Anche questa primavera le due regine del sabato sera torneranno a fronteggiarsi con due produzioni molto attese: da una parte uno dei talent più forti di Mediaset, dall’altra un grande classico della televisione pubblica pronto a tornare in una nuova versione. Maria De Filippi contro Milly Carlucci: Amici sfida Canzonissima. Dal 21 marzo il pubblico assisterà a un nuovo testa a testa tra due programmi molto diversi ma ugualmente popolari. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - È di nuovo guerra tra Maria De Filippi e Milly Carlucci e stavolta entrambe vogliono vincere!

