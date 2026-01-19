E ora loro due… Milly Carlucci e Maria De Filippi | l’attesa sfida per Rai e Mediaset

Da settimane, i nomi di Milly Carlucci e Maria De Filippi sono al centro di discussioni nel panorama televisivo italiano. La loro presenza rappresenta una possibile sfida tra Rai e Mediaset, alimentando aspettative e speculazioni sulle future programmazioni. In questo contesto, si attende di capire come le due conduttrici influenzeranno il panorama televisivo e quali novità porteranno nei loro rispettivi canali.

Da alcune settimane il suo nome è tornato con insistenza al centro delle conversazioni televisive e delle indiscrezioni di settore. Si parla infatti del ritorno in tv della storica conduttrice di Ballando con le stelle, Milly Carlucci, alla guida di un nuovo show in prima serata. Ad alimentare l'attesa è stata la stessa protagonista, che in più occasioni ha confermato il suo rientro sul piccolo schermo, senza però svelare quale sarebbe stato il progetto a lei affidato. Per giorni, dunque, il mistero è rimasto fitto. Nessuna conferma ufficiale sul titolo, nessun dettaglio sul format, solo la certezza che il ritorno sarebbe avvenuto sulla Rai e in una fascia importante del palinsesto.

