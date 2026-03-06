Acqua Pecoraro | Un bene comune da tutelare

La Giunta regionale della Campania ha deciso di ritirare in autotutela la procedura per la selezione di un socio privato nella costituenda Gric S. La scelta è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi alla base della decisione. La decisione riguarda esclusivamente il procedimento amministrativo in corso.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ La Giunta regionale della Campania ha deciso di ritirare in autotutela la procedura per la selezione del socio privato della costituenda Gric S.p.A., avviando un percorso di approfondimento per definire un modello gestionale che valorizzi il ruolo pubblico nella gestione della risorsa idrica. Come ha ricordato il presidente Roberto Fico, ‘sono convinto che la gestione di una risorsa preziosa come l’acqua debba essere in mani pubbliche’. Ci sono scelte che indicano con chiarezza la direzione dell’azione amministrativa: difendere l’interesse collettivo e la tutela dei beni essenziali”. Così in una nota l’ assessora regionale all’Ambiente, Claudia Pecoraro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

