Due asteroidi in avvicinamento alla Terra tra oggi e venerdì | uno passerà entro l'orbita lunare

Tra oggi e venerdì, due asteroidi chiamati 2026EJ1 e 2026EG1 si avvicineranno alla Terra, con uno di essi che passerà entro l’orbita lunare. La NASA e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) hanno comunicato questa notizia, precisando che i due corpi celesti sono stati appena scoperti e seguiranno un percorso ravvicinato al nostro pianeta.

La NASA e l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) annunciano il passaggio ravvicinato alla Terra di due asteroidi appena scoperti: 2026EJ1 e 2026EG1. Il prima passerà stasera alle 20:43 ora italiana, il secondo alle 04:26 di venerdì 13. Quest'ultimo sorvolerà il nostro pianeta ad appena 318.000 chilometri, entro l'orbita della Luna. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Frattura un’orbita e una costola alla compagna: scatta il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronicoIl provvedimento è stato emesso dal Gip del tribunale di Pisa dopo l'ennesimo episodio di una relazione fatta di violenze ripetute Le indagini hanno... Missione lunare in fase avanzata: nuovi strumenti per il ritorno su suolo lunare entro il 2026La NASA si trova in una fase cruciale del programma Artemis, con la missione Artemis II ormai prossima al lancio. E se tutti gli asteroidi colpissero la Terra contemporaneamente Contenuti e approfondimenti su Due asteroidi Discussioni sull' argomento Per la prima volta nella storia dell’umanità, la NASA ha modificato l'orbita di un asteroide; Orbita più precisa per 2024 YR4: esclusa la collisione con la Luna. Orbita più precisa per 2024 YR4: esclusa la collisione con la LunaNuove osservazioni del telescopio Webb escludono l?impatto dell?asteroide 2024 YR4 con la Luna nel 2032. msn.com Asteroidi, una telefonata dallo spazio per salvare il pianetaInfobip ed Esa insieme per rafforzare il sistema di allerta con soluzioni Voice Api: gli avvisi tempestivi migliorano il decision-making. corrierecomunicazioni.it In queste notti alcuni asteroidi facilmente osservabili con piccoli telescopi si trovano all’opposizione: https://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Marzo_2026#ASTEROIDI Segnaliamo questi due oggetti : (15) Eunomia: si trova all'interno della fascia principal - facebook.com facebook