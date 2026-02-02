Missione lunare in fase avanzata | nuovi strumenti per il ritorno su suolo lunare entro il 2026

La NASA si prepara a lanciare Artemis II, la sua prossima missione lunare. È una fase molto importante: tra pochi mesi, gli astronauti saliranno a bordo di un razzo per tornare sulla Luna. La missione prevede l’uso di nuovi strumenti e tecnologie per garantire un ritorno sicuro e preciso entro il 2026. Gli ingegneri lavorano intensamente per rispettare i tempi e assicurare il successo della missione.

La NASA si trova in una fase cruciale del programma Artemis, con la missione Artemis II ormai prossima al lancio. Il 1° febbraio 2026, presso la rampa di lancio 39B al Kennedy Space Center in Florida, il razzo Space Launch System (SLS) e la capsula Orion hanno preso posizione in attesa del test finale che simulerà il completo riempimento dei serbatoi di propellente. Questa prova, definita "generale", rappresenta il momento più critico prima del volo reale con equipaggio, poiché replica l'intera sequenza di eventi che si verificheranno al momento del lancio. Oltre 2,6 milioni di litri di propellente criogenico, una miscela di ossigeno e idrogeno liquidi, sono stati caricati nello stadio centrale del SLS, seguiti dall'attivazione dello stadio superiore, chiamato "stadio di propulsione criogenica provvisorio".

