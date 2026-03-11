Dual use e deep tech l’alleanza che funziona L’esempio dell’italiana Mirai Robotics

Una startup italiana sta facendo parlare di sé nel settore della tecnologia avanzata, specializzandosi in soluzioni dual use e deep tech. Questa azienda ha sviluppato innovazioni che trovano applicazione sia nel campo militare che civile, segnando un passo importante nel panorama tecnologico nazionale. La sua crescita evidenzia come l’Italia stia entrando in modo deciso nel mercato delle tecnologie di frontiera, attirando l’attenzione internazionale.

La corsa globale all’autonomia in mare registra un nuovo protagonista italiano. La startup Mirai Robotics, con sedi in Puglia e a Milano, ha raccolto circa 4,2 milioni di euro in un round iniziale di finanziamenti per sviluppare sistemi marittimi autonomi e intelligenti capaci di operare in qualsiasi condizione oceanica. L’obiettivo è costruire una piattaforma tecnologica che integri robotica, intelligenza artificiale e sensoristica avanzata per trasformare il modo in cui navi e infrastrutture marittime vengono monitorate, controllate e utilizzate. In un contesto in cui la sicurezza marittima e la sorveglianza degli oceani stanno diventando sempre più centrali per governi e industrie, la tecnologia sviluppata dall’azienda si inserisce chiaramente nel filone delle applicazioni dual use, con potenziali ricadute sia civili sia militari. 🔗 Leggi su Formiche.net

