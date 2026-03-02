Gyala deep-tech 100% italiana raccoglie 4 mln euro

Gyala, azienda italiana specializzata in tecnologie avanzate per la protezione di infrastrutture IT, OT e IoT, ha completato un finanziamento da 4 milioni di euro attraverso un round di equity. Il capitale è stato sottoscritto da Deep Ocean Sgr S. La società si concentra sulla sicurezza digitale e sulla resilienza delle reti critiche. Il finanziamento mira a sostenere lo sviluppo delle sue soluzioni tecnologiche.

“Gyala nasce con un Dna tecnologico italiano e una visione globale”, spiega Andrea Storico Chairman e co-founder.“Vogliamo portare resilienza dove le soluzioni tradizionali non arrivano, supportando la trasformazione cyber dei sistemi più sensibili del Paese. La fiducia degli investitori istituzionali conferma la solidità della nostra visione industriale. I nostri obiettivi sono concreti; intendiamo costruire la prossima generazione di difesa cyber - accelerando l'evoluzione tecnologica di Agger - rafforzare la presenza sul mercato e affrontare con solidità la fase di scala internazionale, mantenendo al centro una tecnologia proprietaria italiana, pensata per la protezione di ciò che è davvero strategico per il Paese”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

