Stasera alle 19:30 si gioca il quarto match delle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027 tra Italia e Gran Bretagna a Livorno. Dopo la vittoria dell’Italia in Gran Bretagna ieri, le due squadre si sfidano nuovamente in questa partita che fa parte della prima fase di qualificazione. La partita sarà trasmessa in diretta in tv e disponibile anche in streaming.

Dopo la vittoria dell’Italia in Gran Bretagna di ieri, le due squadre si ritroveranno nel quarto incontro della prima fase di qualificazioni ai Mondiali 2027 lunedì alle 19:30 in quel di Livorno. Sarà una sfida con qualche cambiamento rispetto a Newcastle upon Tyne. Sarà, del resto, il giorno in cui i britannici ritroveranno un pezzo fondamentale di playmaking, vale a dire Quinn Ellis, ma dall’Olimpia Milano anche l’Italia potrà riavere Pippo Ricci. Si ricomincia dal 57-93 ottenuto oltremanica e un 3-1 significherebbe quasi garanzia della seconda fase per gli azzurri, che hanno mostrato il loro maggior valore e mantenuto le distanze che già si erano viste agli Europei del 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Gran Bretagna, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, programma, streaming

Su che canale vedere in tv Gran Bretagna-Italia, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, programma, streamingInizio del match previsto alla Vertu Motors Arena di Newcastle upon Tyne (Regno Unito) alle 20:30 ora italiana – le 19:30 secondo il fuso orario...

Dove vedere in tv Italia-Gran Bretagna, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orari andata e ritorno, programma, streamingUna doppia sfida per certi versi decisiva, quella che l'Italia è chiamata ad affrontare.

