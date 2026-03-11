Durante l'ultima puntata di L’Aria che Tira, il conduttore David Parenzo ha chiesto a Angelo Bonelli dove si trovi, e lui ha risposto semplicemente

Particolare scivolone geografico per Angelo Bonelli nell’ultima puntata andata in onda de L’Aria che Tira, il programma di La7 condotto da David Parenzo. Il tema della puntata, ancora una volta, era il conflitto in Medioriente. A confrontarsi le due posizioni politiche che stanno animando il dibattito: da una parte chi difende gli attacchi americani e israeliani contro gli obiettivi dei pasdaran in Iran e dall’altra chi, invece, punta il dito contro Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Un confronto che si ripete in qualunque conflitto che sia in corso e che oggi, in trasmissione, dalla parte contro Trump vedeva schierato proprio il portavoce di Avs. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Dove sta?", "Studia". Bonelli vuol fare la lezione ma non a dove sia l'Egitto

Articoli correlati

Leggi anche: Angelo Bonelli non sa dove sta l'Egitto: la figuraccia e gli sfottò in studio

A «L’aria che tira» Bonelli non riconosce l’Egitto sulla cartina, Sangiuliano: «Vada a fare un corso di geografia» – Il videoDurante L’aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo, il deputato di Avs Angelo Bonelli ha commentato...

Una selezione di notizie su Dove sta Studia Bonelli vuol fare la...

Argomenti discussi: I giudici: Breuil-Cervinia è di tutti, non può essere un marchio registrato; Bonelli, sciacallata contro Meloni: Da cosa fugge. E FdI lo zittisce | Libero Quotidiano.it.