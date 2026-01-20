Anziano disabile deceduto dopo incendio in abitazione | l' intervento dei vigili del fuoco

Un incendio in un'abitazione a Tuturano ha causato il crollo di un solaio, provocando la morte di un anziano disabile. L’intervento dei vigili del fuoco è stato necessario per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’accaduto si è verificato nel pomeriggio di oggi, portando alla perdita di una vita in un contesto di emergenza domestica.

Un anziano disabile è deceduto in seguito al crollo di un solaio causato da un incendio. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, martedì 20 gennaio, alla periferia di Tuturano all'interno di un'abitazione sita in un complesso turistico. Sul posto si sono recate un paio di squadre dei.

