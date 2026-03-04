Sal Da Vinci canterà al matrimonio di una vip famosissima | il nome vi lascerà senza parole!

Sal Da Vinci si esibirà al matrimonio di una celebrità molto nota, attirando l’attenzione di tutti. La cerimonia si svolgerà nelle prossime settimane e lui sarà presente per cantare durante la celebrazione. La notizia ha già fatto il giro dei media e molti sono curiosi di ascoltare la sua performance. La partecipazione dell’artista ha suscitato grande interesse tra i follower e gli appassionati di musica.

Dopo aver conquistato il pubblico con la vittoria al Festival di Sanremo 2026 grazie al brano Per sempre sì, Sal Da Vinci si prepara a un’esibizione decisamente speciale. Non un concerto in piazza né un nuovo tour, ma una promessa fatta in diretta televisiva che lo porterà a cantare in un’occasione privata e molto attesa: il matrimonio di una delle giornaliste più discusse e seguite del panorama italiano. Sal Da Vinci, da Sanremo al. matrimonio! L’annuncio è arrivato durante una puntata de La Vita in Diretta, dove in studio erano presenti Alberto Matano e Selvaggia Lucarelli. Collegato da remoto, il cantante è stato messo alle strette dal... 🔗 Leggi su Donnapop.it

