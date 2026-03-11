Dopo le polemiche di Sanremo Pucci riappare sui social | la frecciatina che non passa inosservata

Dopo settimane di polemiche legate al Festival di Sanremo 2026, il comico Andrea Pucci torna a condividere un video sui social. La sua apparizione ha attirato l’attenzione e ha suscitato reazioni tra gli utenti. Il contenuto del video ha generato discussioni e commenti, portando nuovamente al centro dell’attenzione il nome dell’artista. La pubblicazione ha immediatamente catturato l’interesse di chi segue le vicende legate alla manifestazione.

Dopo settimane di polemiche legate al Festival di Sanremo 2026, il comico Andrea Pucci riappare sui social con un video che ha subito fatto discutere. Nessuna dichiarazione ufficiale o intervista: solo lui, circondato da cartelloni pieni di appunti, mentre prepara il suo prossimo spettacolo. Il messaggio è semplice ma diretto: il pubblico vuole ridere. E per farlo Pucci punta a un grande evento dal vivo, annunciando uno show il 31 ottobre nell'arena di Milano Santa Giulia davanti a migliaia di spettatori. Tra ironia e possibili frecciatine, il comico sembra voler archiviare le polemiche e tornare al suo terreno preferito: il palco. Nel video pubblicato sui social, Pucci appare circondato da grandi cartelloni pieni di testo, probabilmente il canovaccio del nuovo spettacolo.