Sanremo 2026 La Russa vuole Pucci sul palco | polemiche e ironia sui social per il video appello

La Russa ha pubblicato un video appello per far salire Andrea Pucci sul palco di Sanremo 2026, scatenando reazioni ironiche e polemiche sui social. La richiesta nasce dal desiderio di vedere il comico sul palco dell’Ariston, ma finora nessuna conferma ufficiale. Gli utenti si dividono tra chi sostiene la proposta e chi la considera improbabile. Il dibattito attorno alla presenza di Pucci al festival continua a infiammare le discussioni online.

Perché Andrea Pucci non salirà sul palco dell’Ariston?. Sanremo 2026 apre all’insegna della musica. e delle polemiche. Alla prima conferenza stampa della kermesse, Carlo Conti ha dovuto rispondere di nuovo alla questione della mancata partecipazione di Andrea Pucci. Il conduttore e direttore artistico ha ribadito la linea ufficiale: nessuna pressione politica da parte del governo Meloni, nessuna interferenza, soltanto una scelta personale del comico. “ Fantascienza pura”, ha detto Conti, chiarendo che Pucci ha preferito non partecipare forse per il precedente episodio con Maurizio Crozza nel 2013, quando arrivò sul palco dell’Ariston vestito da Berlusconi e fu accolto con fischi e insulti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

La Russa vuole Andrea Pucci a Sanremo 2026, appello a Carlo Conti per "una sorpresa per l'ingiusta sofferenza"La richiesta di La Russa a Carlo Conti nasce dalla rinuncia di Andrea Pucci a partecipare a Sanremo 2026, a causa di un problema di salute.

Pucci, da Sanremo a Conad: rinunce a catena e ironia social sul futuro professionale del comico romano.Andrea Pucci, il comico romano, ha deciso di rinunciare al Festival di Sanremo 2026 e ha cancellato anche un impegno con Conad.

A Sanremo vigilia con polemica: La Russa attacca su Pucci, Meloni smentisce la sua presenzaSanremo, 23 feb. (askanews) – Non c’è Festival senza polemiche. Lo ha detto anche Fiorello che, collegandosi con la sala roof del Teatro Ariston, ha augurato a Carlo Conti tante polemiche. Subito ac ... askanews.it

La Russa vuole Andrea Pucci a Sanremo 2026, appello a Carlo Conti per una sorpresa per l'ingiusta sofferenzaIl presidente del Senato chiede a Conti un gesto per il comico dopo la rinuncia. Spesa che lo coinvolga perché è stato obbligato a rinunciare ... virgilio.it

Il comico Luca Bizzarri ha pubblicato sui suoi profili social un messaggio durissimo contro Ignazio La Russa. Poche ore prima, il presidente del Senato aveva chiesto a Carlo Conti - sempre via social - di trovare il modo di portare a Sanremo il comico Andrea P - facebook.com facebook

L'attore e comico commenta le parole di Ignazio La Russa su Carlo Conti e Andrea Pucci. #Sanremo2026 x.com