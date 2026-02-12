Adriano Celentano riappare sui social C’entra Sanremo?

Adriano Celentano torna a farsi vedere sui social dopo anni di silenzio. Questa volta ha pubblicato un video con le immagini dello show Rock Economy del 2012, accompagnate dalla canzone Soli. Non è chiaro se il suo ritorno online abbia un legame diretto con il Festival di Sanremo, ma in molti si chiedono se ci siano segnali di un suo possibile intervento sul palco.

Adriano Celentano riappare a sorpresa sui social. Lui, che non è solito mostrarsi, si rifà vivo con un video sulle note di Soli, con immagini tratte dallo show Rock Economy dell'ormai lontano 2012. Lo spezzone termina con una sua foto attuale e una didascalia tipica del Molleggiato: Potrei anche peggiorare. ma non ve lo garantisco! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L'INESISTENTE (@celentanoinesistente) Celentano, che con una comunicazione 'tutta sua' ha di fatto costruito la sua 'fama', cosa vorrà dire? C'entra, forse, l'imminente 76° Festival di Sanremo? L'ultima volta che si è parlato dell'artista milanese, 88 anni compiuti il 6 gennaio scorso, è stato qualche mese fa, quando la moglie Claudia Mori accusò a mezzo stampa la Rai di non trovare la quadra per riportare Celentano in TV.

