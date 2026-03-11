Dopo la rissa diventa una furia e nemmeno il Taser è riuscito a placarlo

Dopo una rissa, un uomo si è scagliato contro i carabinieri del Radiomobile di Bolzano. Nonostante l’impiego del Taser, l’uomo ha continuato a essere aggressivo e difficile da fermare. I militari hanno tentato di contenerlo senza successo, rendendo necessario un intervento più deciso. L’individuo si è mostrato estremamente violento e irrazionale durante l’episodio.

Una furia implacabile. Non si può definire in altro modo l'uomo con cui, nei giorni scorsi, si sono trovati ad aver a che fare i carabinieri del Radiomobile di Bolzano, al punto che per renderlo inoffensivo hanno dovuto utilizzare il Taser (che, comunque, non è bastato del tutto).