Juventus nemmeno Spalletti è riuscito a recuperare Koopmeiners

La Juventus ancora una volta si scontra con i problemi in mediana. Koopmeiners non riesce a trovare la forma e si fa notare per errori e imprecisioni. Contro il Monaco, il suo rendimento è stato deludente, e anche Spalletti non è riuscito a rimediare. La società dovrà riflettere sul suo acquisto, perché finora il centrocampo non ha dato le risposte sperate.

L’arrivo di Koopmeiners: un flop storico Contro il Monaco abbiamo assistito all’ennesima oscena di Koopmeiners. Ormai l’olandese è una riserva e nemmeno Spalletti sa più che fare. Arrivato in pompa magna nell’estate 2024 come il tassello mancante per elevare il centrocampo bianconero, Teun Koopmeiners ha visto la Juventus sborsare oltre L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, nemmeno Spalletti è riuscito a recuperare Koopmeiners Approfondimenti su Juventus Koopmeiners Juventus: Spalletti perde Koopmeiners La Juventus si prepara alla sfida contro la Roma, in programma sabato sera all’Allianz Stadium. Juventus: Spalletti rilancia Koopmeiners Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Juventus Koopmeiners Argomenti discussi: Juventus-Benfica, Spalletti: Non mi aspetto niente dal mercato. E sul rinnovo...; Juve, Spalletti frena sul rinnovo di contratto: Nel calcio si cambia idea spesso; Juventus, contro il Monaco occasione rilancio per Openda e Koopmeiners; Spalletti, il messaggio è chiaro: non è solo Openda che si deve svegliare, mancano quattro giorni. McKennie, da esubero a uomo chiave della Juventus: l’americano non si è mai divertito cosìMcKennie, da esubero a uomo chiave della Juventus: l’americano non si è mai divertito così Da esubero annunciato a uomo della provvidenza bianconera. La ... tuttojuve.com Spalletti, il messaggio è chiaro: non è solo Openda che si deve svegliare, mancano quattro giorniA ritmo lento verso i playoff, come se non ci fosse stata mai alternativa. Come se il risultato finale fosse praticamente scritto da scelte, situazioni, atteggiamenti. Monaco-Juve è finita 0-0 e sugli ... msn.com Monaco-Juventus, Spalletti in zona mista: 'Tornassi indietro cambierei questo' - facebook.com facebook Monaco-Juventus, Spalletti: "Un po' di fatica accumulata, serve più qualità" #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com

