Picchiata le rompe sette costole | Quando beve diventa una furia

Una donna è stata aggredita dall’ex compagno a Falconara, riportando sette costole rotte e altre contusioni. L’episodio è avvenuto durante un episodio di violenza legato all’uso di alcol, che ha scatenato un comportamento aggressivo. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Le autorità stanno indagando per chiarire i dettagli dell’accaduto e garantire la sicurezza della donna.

Falconara (Ancona), 30 dicembre 2025 – Aggredita dall'ex compagno finisce in ospedale con sette costole rotte e varie contusioni. A subire le violente percosse è stata una donna di 55 anni che prima aveva provato ad allontanare dalla sua vita l'uomo con cui è stata per quasi 16 anni. L'episodio è successo prima di Natale, a Falconara, ma è emerso solo adesso che la vittima ha deciso di raccontare l'accaduto al Carlino lanciando anche un appello affinché venga aiutata ad allontanare questa persona per sempre dalla sua vita. Il racconto drammatico. "Non so più come fare – racconta Monica (nome di fantasia per non farla identificare perché la vittima ha chiesto di rimanere anonima, ndr) – io l'ho mandato via più volte da casa ma lui torna, una volta mi ha anche rotto la porta.

