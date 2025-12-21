Purtroppo è lui Disperazione e lacrime trovato il 16enne scomparso dopo la cena con gli amici
Si sono spente nel modo più doloroso le speranze legate alla scomparsa di Dario Cipullo, il ragazzo di 16 anni sparito nella notte a Novara. Dopo ore di ricerche serrate, il suo corpo è stato rinvenuto senza vita all’interno di un canale, ponendo fine a un’attesa carica di angoscia che aveva tenuto con il fiato sospeso familiari, amici e un’intera città. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo mezzogiorno, quando i soccorritori hanno individuato il corpo del giovane nelle acque del Canale Cavour, nella frazione di Agognate. L’area si trova a pochi chilometri dal centro di Novara e non lontano dal casello di Novara Ovest dell’autostrada A4. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
