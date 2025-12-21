Trovato il 16enne scomparso dopo la cena con gli amici Disperazione e lacrime | Purtroppo è lui

Una serata tra amici, le risate a tavola, i messaggi sul telefono, i programmi per le vacanze di Natale. Poi il buio. Ore di silenzio, di telefonate senza risposta, di appelli sui social condivisi da tutta la città. Fino a quel momento in cui la speranza, piano piano, ha cominciato a trasformarsi in paura. A Novara tutti conoscevano il nome di Dario Cipullo, 16 anni, studente, sportivo, «un ragazzo solare» come lo descrivevano in queste ore amici e insegnanti. La sua scomparsa, dopo una cena con la squadra di rugby, aveva tenuto con il fiato sospeso un’intera comunità. E quando è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire, il dolore è esploso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

