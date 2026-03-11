Un capolavoro di Caravaggio, conosciuto come il “segreto”, è stato acquistato in Italia per 30 milioni di euro. L’opera, rimasta nascosta per generazioni, era conosciuta principalmente attraverso fotografie e citazioni nei saggi, ma raramente visibile al pubblico. Dopo il precedente acquisto di “Ecce Homo”, il Paese continua a mettere in mostra grandi opere d’arte che per lungo tempo sono rimaste sconosciute o invisibili.

Per decenni è rimasto quasi invisibile, noto solo attraverso fotografie e citazioni nei saggi: un vero mistero tra le opere di cui tutti parlano, ma che pochi hanno potuto ammirare dal vivo. Dopo anni nell’ombra, il “Ritratto di monsignor Maffeo Barberini” di Caravaggio entra finalmente nel patrimonio pubblico. Lo Stato italiano lo ha acquistato per 30 milioni di euro: si tratta di uno dei soli tre ritratti attribuiti con certezza a Michelangelo Merisi, vissuto tra Cinquecento e Seicento. Un’opera straordinaria, che si aggiunge a un corpus già molto limitato: in tutto il mondo sono conservati appena 65 dipinti di Caravaggio. Il quadro apparteneva fino a poco tempo fa a una collezione privata, lontano dagli occhi del grande pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo Ecce Homo, il Caravaggio ‘segreto’. E non ci fermiamo”: l’Italia compra per 30 milioni un capolavoro rimasto nascosto per generazioni

Articoli correlati

Lo Stato compra un’opera di Caravaggio per 30 milioni di euro a pochi giorni dall’Ecce Homo di Antonello Da MessinaIl Ministero della Cultura fa sapere che lo Stato ha comprato il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini di Caravaggio per 30 milioni.

L’Italia compra l’Ecce Homo di Antonello da Messina che cambiò la storia, il colpo segreto da 12 milioni all’asta di Sotheby’s: ecco perché quest’opera è così importanteRitirato dall'asta di Sotheby's a New York, il capolavoro del Quattrocento scoperto da Zeri entra nelle collezioni dello Stato.

Tutto quello che riguarda Dopo Ecce Homo

Temi più discussi: L’Ecce Homo di Antonello da Messina avrà residenza permanente all’Aquila; Ecce Homo, il ministro Giuli Il primo confronto tra i due capolavori sarà a Piacenza; Lo Stato compra un'opera di Caravaggio per 30 milioni di euro a pochi giorni dall'Ecce Homo di Antonello Da Messina; Ecce Homo e Visitazione, i due capolavori del Munda.

La visita del Ministro Giuli Ricongiungimento tra i due Ecce Homo si farà a Piacenza fotogallerySeconda visita a Piacenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, dopo quella del luglio scorso dedicata all'ex albergo San Marco. Nel pomeriggio di ... piacenzasera.it

L'Ecce Homo di Antonello da Messina resta in ItaliaLo Stato italiano ha esercitato il diritto di prelazione per acquisire il dipinto Ecce Homo di Antonello da Messina, presentato nella recente asta di Sotheby’s e destinato a lasciare l’Italia. it.blastingnews.com

Il dipinto che ritrae il futuro papa Urbano VIII è uno dei pochissimi ritratti accertati nel catalogo di Michelangelo Merisi. Dopo l'Ecce homo di Antonello da Messina, il ministro della Cultura punta a fare altri acquisti - facebook.com facebook

Ecce Homo e Visitazione, i due capolavori del Munda x.com