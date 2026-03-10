Lo Stato compra un'opera di Caravaggio per 30 milioni di euro a pochi giorni dall'Ecce Homo di Antonello Da Messina

Il Ministero della Cultura ha annunciato l'acquisto del Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini, un’opera di Caravaggio, per 30 milioni di euro. L’operazione avviene pochi giorni dopo la vendita di un’eccezionale opera di Antonello Da Messina, l’Ecce Homo. L’acquisto rappresenta un investimento importante nel patrimonio artistico nazionale. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal dicastero competente.

Il Ministero della Cultura fa sapere che lo Stato ha comprato il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini di Caravaggio per 30 milioni. L'acquisto arriva a pochi giorni dall'Ecce Homo di Antonello da Messina e fa parte di un progetto più ampio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Il significato dell’Ecce Homo di Antonello da Messina, l’opera acquistata dall’Italia a 14,9 milioniL'Ecce Homo di Antonello da Messina, un rarissimo capolavoro del Rinascimento italiano, è stato battuto all'asta da Sotheby's.

L’Ecce Homo di Antonello da Messina comprato dallo Stato italiano: il quadro ritirato dall’asta Sotheby’sL’Ecce Homo di Antonello da Messina è stato ritirato da Sotheby’s: lo Stato italiano avrebbe acquistato per 12 milioni il dipinto prima dell’asta, ma...

Altri aggiornamenti su Ecce Homo di

Temi più discussi: L’Ecce Homo di Antonello da Messina avrà residenza permanente all’Aquila; Ecce Homo, prima personale italiana del cinese Liu Ke alla Galleria Giovanni Bonelli di Milano; Arte, a Londra partono le grandi aste: protagonisti Fontana e Pistoletto, oltre a Magritte e Kandinsky; Il figlio Giorgio dona tre quadri di Mario Nolli alla Fondazione Città di Cremona.

L’«Ecce Homo» di Antonello da Messina torna in Italia: lo Stato lo compra per 15 milioni e lo salva dall’astaIl dipinto è stato acquistato dal Ministero della Cultura tramite trattativa con Sotheby’s. La tavola del 1460 sarà esposta in un museo pubblico: in corsa ci sono Brera, Venezia o Capodimonte ... corriere.it

Un Caravaggio per Palazzo Barberini: il MiC compra per 30 milioniDopo l’acquisizione il 9 febbraio scorso del quadro Ecce Homo di Antonello da Messina per 14,9 milioni di dollari da Sotheby’s, destinato in prima battuta ad essere ospitato al Forte Spagnolo de ... ilsole24ore.com

Il dipinto che ritrae il futuro papa Urbano VIII è uno dei pochissimi ritratti accertati nel catalogo di Michelangelo Merisi. Dopo l'Ecce homo di Antonello da Messina, il ministro della Cultura punta a fare altri acquisti - facebook.com facebook

L’Ecce Homo di Antonello da Messina andrà per il 2026 all’Aquila. Il piccolo dipinto acquistato dallo Stato italiano arriverà presto al Forte Spagnolo dell’Aquila, dove ha da poco fatto ritorno il Munda. x.com