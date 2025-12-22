Crescita record per l’Arancia di Ribera Dop il presidente del consorzio | Raddoppiati i soci e raggiunti 9 mila ettari

Negli ultimi tre anni il Consorzio Arancia di Ribera Dop ha vissuto una fase di espansione senza precedenti. I soci sono passati da 330 a quasi 600, mentre la superficie coltivata ha raggiunto i 9.000 ettari. Oggi il marchio Dop rappresenta un valore economico di circa 50 milioni di euro, che con. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

