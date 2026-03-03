Food dal 13 al 15 marzo torna in Valle Aurina il Festival del Formaggio di Campo Tures ?

Dal 13 al 15 marzo, l’area vacanze Valle Aurina ospita la 16ª edizione del Festival del Formaggio di Campo Tures. L’evento si svolge nel centro della Valle Aurina e attira appassionati, operatori del settore e addetti ai lavori che partecipano a questa tradizione annuale dedicata ai formaggi locali. La manifestazione si svolge in diverse location della zona, offrendo degustazioni, incontri e attività legate alla produzione e alla cultura casearia.

(Adnkronos) – Dal 13 al 15 marzo l’area vacanze Valle Aurina ospita la 16ma edizione del Festival del Formaggio di Campo Tures, appuntamento che negli anni è diventato punto di riferimento per appassionati, addetti ai lavori e operatori del settore. Al centro della manifestazione il Graukäse della Valle Aurina, simbolo della tradizione casearia locale e. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Piazza XX Settembre, menù da tutto il mondo con l'international street food: appuntamento dal 13 al 15 marzoLe migliori specialità del mondo saranno protagoniste in piazza XX Settembre in occasione dell'International street food che si terrà dal 13 al 15...

Operazione antidroga nel Trentino: arresti e sequestro di sostanze illegali in valle di Campo TuresNella valle di Campo Tures, in provincia di Trento, le forze dell’ordine hanno portato a termine un’operazione antidroga che ha portato all’arresto...

Approfondimenti e contenuti su Valle Aurina

Discussioni sull' argomento Torna il Festival del Formaggio di Campo Tures, tre giorni dedicati alla cultura casearia; Valle Aurina, il Graukäse e i suoi fratelli al Festival del Formaggio; Nella valle più remota dell’Alto Adige è nato anni fa uno dei festival del formaggio più importanti d’Italia; Degustazioni e showcooking, Campo Tures celebra il Festival del formaggio.

Food, dal 13 al 15 marzo torna in Valle Aurina il Festival del Formaggio di Campo TuresDal 13 al 15 marzo l’area vacanze Valle Aurina ospita la 16ma edizione del Festival del Formaggio di Campo Tures, appuntamento che negli anni è diventato punto di riferimento per appassionati, addetti ... adnkronos.com

La Malga Schönberg in Valle Aurina è la meta perfetta per una passeggiata invernale partendo da Rio Bianco. Un paesaggio innevato da favola che invita a rilassarsi e godersi il sole! Die Schönbergalm im Ahrntal ist das ideale Ziel für eine - facebook.com facebook