Donne nella scienza | 1 su 2 scienziati è un uomo

Una mostra fotografica dedicata alle donne nella scienza è stata inaugurata alla Sala dei Busti di Palazzo Madama, sede del Senato a Roma. L'iniziativa, intitolata Una vita da scienziata, fa parte del progetto più ampio 100 donne contro gli stereotipi lanciato dalla Fondazione Bracco nel 2016. Gaela Bernini, segretario generale della fondazione, ha sottolineato l'obiettivo di combattere le discriminazioni di genere e dare visibilità ai ruoli femminili in settori strategici come la scienza, l'economia e la politica internazionale. I dati presentati durante l'evento evidenziano un divario preoccupante: tra i giovani italiani di età compresa tra 24 e 35 anni, le laureate in discipline STEM sono esattamente la metà rispetto ai loro colleghi maschi.

Donne nella scienza, tra talento e competenzeSi è svolto oggi 11 febbraio all'università di Padova l'ottava edizione dell'evento che ha significato un momento di incontro e riflessione.

