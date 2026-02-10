Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza | maggioranza di donne nei laboratori STEM

La Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza si è aperta con una sorpresa a Napoli Est. Qui, nelle strutture scientifiche, le donne sono in maggioranza rispetto agli uomini. È un dato che va contro la tendenza nazionale, dove ancora prevalgono gli uomini nei laboratori STEM. La giornata mette in luce come sempre più donne scelgano di lavorare in ambiti scientifici e tecnologici.

Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza. Napoli Est ribalta la tendenza nazionale: maggioranza di donne nei laboratori STEM Più spazio per le donne nelle materie scientifiche. É l'obiettivo, abbondantemente raggiunto, della sfida educativa dell'associazione Maestri di Strada che rende protagoniste le giovanissime dei quartieri Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli, con i laboratori di S.T.E.M. (Scuola, Territorio, Educazione, Motivazione), progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale. Le attività si estendono al Centro polifunzionale Ciro Colonna di Ponticelli, sede di Maestri di Strada e altre realtà associative che da anni operano nel campo educativo e sociale. 🔗 Leggi su 2anews.it

Napoli Est rompe la tendenza nazionale e mostra che le donne possono fare scienza.

Oggi Napoli e Salerno organizzano eventi per la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza.

