Qualiano Via Palumbo l’asfalto cede dopo le piogge | riapre una buca già rattoppata

Da settimane, la strada di Qualiano torna a mostrare i segni di un vecchio dissesto. Dopo le piogge intense, l’asfalto si è nuovamente rotto, proprio dove era stata fatta una riparazione qualche mese fa. La buca si è riaperta, confermando che le riparazioni temporanee non sono bastate. La zona continua a soffrire di problemi di manto stradale e di sversamenti di rifiuti, che rendono la situazione difficile per i residenti.

La "pezza" realizzata nei mesi scorsi non ha retto alle recenti precipitazioni. La strada di Qualiano torna a mostrare criticità note da anni, tra dissesti del manto e sversamenti di rifiuti.. Le piogge degli ultimi giorni hanno fatto riemergere un problema tutt'altro che nuovo in via Palumbo, a Qualiano. Come mostra la foto, una buca profonda si è riaperta sull'asfalto. Proprio nel punto in cui era stato eseguito un precedente intervento di riparazione. Un rattoppo che, alla prova dell'acqua e del tempo, ha ceduto rapidamente, lasciando scoperto il sottofondo e creando un avvallamento pericoloso per auto e moto.

