Via Toledo e Rettifilo partono i lavori | Si comincia dall?asfalto | è da rifare

A partire da gennaio 2026, i lavori di riqualificazione delle vie Toledo e Rettifilo prenderanno il via, con interventi che interesseranno principalmente il rifacimento dell’asfalto. Questa fase rappresenta un passo importante nel processo di rigenerazione urbana, coinvolgendo opere in partenza e in fase di avanzamento. L’obiettivo è migliorare la viabilità e la qualità degli spazi pubblici, contribuendo a un miglioramento complessivo dell’area nel rispetto dei tempi previsti.

Opere in partenza, opere in fieri e opere che si sbloccano. L?inizio del 2026, e in particolare il mese di gennaio, costituirà una tappa importante per la rigenerazione. Via Toledo e Rettifilo, partono i lavori: «Si comincia dall'asfalto: è da rifare»; Via Toledo a Napoli, ok ai lavori: «Restyling a tappe, 30 micro-cantieri»; Otto mesi di cantiere per rifare il Ponte Nuovo.

Nuova via Toledo a Napoli, divieto di transito per 7 mesi: parte lunedì 12 la prima fase dei lavori - Partono lunedì 12 i lavori di via Toledo, tra piazza Trieste e Trento e vico d’Afflitto. fanpage.it

A Napoli via Toledo rifatta in pietra lavica etnea, partono il 7 gennaio i cantieri: 3 anni di lavori - Partono mercoledì 7 gennaio i lavori per rifare via Toledo a Napoli: dureranno 3 anni. fanpage.it

Via Roma o via Toledo a seconda delle vostre preferenze. Foto 1900ca #VecchiaNapoli #StoriaDiNapoli #StorieDiNapoli - facebook.com facebook

