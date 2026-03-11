Domotek trionfa | la Calabria festeggia a Palazzo Campanella

La squadra di pallavolo della Domotek di Reggio Calabria ha vinto la finale della Coppa Italia di Serie A3. La partita si è svolta a Palazzo Campanella e ha visto i giocatori della Domotek prevalere sugli avversari, portando il trofeo a casa. La vittoria ha suscitato festeggiamenti nella regione, con i tifosi che si sono radunati per celebrare il risultato.

La Domotek reggina si appresta a salire sul tetto d'Italia dopo aver conquistato la Coppa Italia di Serie A3, un traguardo che ha fatto vibrare l'intera regione. Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha già fissato per lunedì 16 marzo una cerimonia ufficiale presso Palazzo Campanella per celebrare questo storico successo sportivo. Non si tratta solo di un trofeo in vetrina, ma di un momento che unisce generazioni e trasmette valori come impegno e rispetto. La squadra rappresenta oggi un esempio positivo per i giovani del territorio, portando il nome di Reggio Calabria e dell'intera regione sui palcoscenici nazionali con orgoglio.