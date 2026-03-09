Domotek Reggio Calabria ha conquistato la Coppa Italia Del Monte di Serie A3, vincendo una finale che rimarrà impressa nella storia del volley italiano. La squadra, tutta italiana, si è imposta nel match decisivo, portando a casa il trofeo e scrivendo un nuovo capitolo per il club. La vittoria ha segnato un importante risultato per l’intera realtà sportiva.

Domotek Reggio Calabria, impresa tricolore: la Coppa Italia è amaranto. La Domotek Reggio Calabria conquista la Coppa Italia Del Monte di Serie A3 al termine di una finale che resterà a lungo nella memoria del volley italiano. Sotto di due set contro la Conad Reggio Emilia, capolista del girone bianco e favorita della vigilia, la formazione di Antonio Polimeni ha ribaltato il match con una prova di maturità tecnica e solidità mentale, imponendosi 3-2 al tie-break. Il successo, arrivato al termine di una partita durissima e ricca di cambi d’inerzia, consegna alla Calabria un titolo nazionale che mancava da anni e certifica la crescita di un progetto sportivo che sta trovando continuità e identità. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Domotek Reggio Calabria vince e scrive la storia

