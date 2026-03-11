Domenica ecologica a Roma | a fine marzo torna il blocco del traffico nella Fascia Verde

Domenica 29 marzo a Roma si svolge la consuova domenica ecologica con il blocco della circolazione dei veicoli più inquinanti nella ZTL “Fascia Verde”. La misura interessa i mezzi che superano determinati limiti di emissioni e riguarda solo le automobili e i veicoli commerciali diurni. La circolazione sarà sospesa dalle 7:30 alle 20:00.

La prossima domenica, 29 marzo, torna a Roma la domenica ecologica, con il consueto blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all'interno della ZTL "Fascia Verde". La misura rientra nel calendario definito dalla Giunta capitolina per la stagione invernale 2025-2026. Oggi è 11 marzo, quindi mancano meno di tre settimane al prossimo appuntamento con lo stop al traffico, previsto appunto per domenica 29 marzo. Stop alle auto: orari e area interessata. Durante la giornata sarà in vigore il divieto totale di circolazione per i veicoli dotati di motore endotermico all'interno della ZTL Fascia Verde nelle seguenti fasce orarie: 7.30 – 12.