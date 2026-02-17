Blocco del traffico a Roma il 22 febbraio niente auto nella fascia verde

Il Comune di Roma ha deciso di bloccare le auto più inquinanti nella zona verde della ZTL il 22 febbraio, creando disagi ai cittadini che devono spostarsi in città. La seconda domenica ecologica del 2026 si svolge in pieno inverno e coinvolge molte famiglie, che dovranno trovare alternative per i loro spostamenti. La misura mira a ridurre le emissioni di gas inquinanti, ma ha già suscitato polemiche tra chi deve recarsi al lavoro o accompagnare i figli a scuola.

Si tratta della penultima domenica ecologica. Saranno previste delle deroghe contenute nell'ordinanza che firmerà il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri Seconda domenica ecologica del 2026, la penultima della stagione invernale. Il 22 febbraio a Roma ci sarà il blocco del traffico nella Ztl fascia verde per le auto più inquinanti. In attesa dell’ordinanza sindacale che firmerà il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, Roma Servizi per la Mobilità ha fatto sapere che lo stop per i veicoli privati domenica 22 febbraio sarà in vigore come sempre in due momenti della giornata. Gli orari in dettaglio, anche considerando l’appuntamento con Roma-Cremonese della sera (dalle 20,45) allo stadio Olimpico, saranno definiti e fissati nei prossimi giorni dal primo cittadino della Capitale.🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma blocca le auto domenica 22 febbraio per una giornata dedicata alla mobilità sostenibile.

