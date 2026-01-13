Prima domenica ecologica a Roma il 18 Gennaio | chi può circolare e chi no Orari del blocco traffico e strade in Fascia Verde

La prima domenica ecologica di Roma si terrà il 18 gennaio 2026, con l’obiettivo di limitare l'inquinamento atmosferico. In questa giornata, saranno adottate restrizioni alla circolazione per alcuni veicoli, secondo gli orari stabiliti e le aree in Fascia Verde. È importante conoscere chi può circolare, quali strade saranno interessate e le fasce orarie di blocco, per contribuire a una mobilità più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Domenica 18 gennaio 2026 Roma inaugura il nuovo anno con la prima domenica ecologica, una giornata dedicata alla riduzione dell’inquinamento e alla promozione di una mobilità più sostenibile. Come da tradizione, è previsto il blocco della circolazione dei veicoli più inquinanti all’interno della ZTL Fascia Verde, con limitazioni orarie precise e una serie di deroghe già note ai cittadini. Roma: la prima domenica ecologica del 2026. Lo stop al traffico privato e dei veicoli a motore endotermico sarà in vigore dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, con le consuete deroghe e categorie esentate che saranno specificate nell’ordinanza del sindaco attesa nei prossimi giorni sul sito del Comune di Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it Leggi anche: Domenica ecologica a Roma il 7 dicembre: orari del blocco traffico e strade in Fascia Verde Leggi anche: Blocco traffico a Roma: oggi niente auto nella fascia verde. Orari, chi può circolare e chi no Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sito Istituzionale | Il 18 gennaio la prima domenica ecologica del 2026; Roma, domeniche ecologiche 2026: il 18 gennaio blocco delle auto in città; Domeniche Ecologiche Roma 2026: il calendario completo, orari e ZTL Fascia Verde; Qualità dell’aria e sostenibilità, il 18 gennaio sarà domenica ecologica. Roma, domeniche ecologiche 2026: il 18 gennaio blocco delle auto in città - La Giunta capitolina ha approvato la memoria che definisce il calendario delle cinque “domeniche ecologiche” previste per la stagione invernale 2025- funweek.it

