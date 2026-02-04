I tifosi della Lazio potranno seguire dal vivo il derby contro la Roma, nonostante il divieto di trasferta imposto dal Ministero dell’Interno. La questura ha concesso una deroga, permettendo ai supporter biancocelesti di essere presenti allo stadio. La decisione arriva in vista delle ultime partite di campionato, dopo settimane di restrizioni che avevano limitato la presenza degli spettatori.

Svolta per i sostenitori biancocelesti in vista della fase finale del campionato. Nonostante il pugno duro del Ministero dell’Interno, i tifosi della Lazio potranno regolarmente assistere al Derby della Capitale. La conferma è arrivata direttamente dalla società capitolina attraverso una nota ufficiale che chiarisce i termini del nuovo provvedimento di pubblica sicurezza. Il decreto del Viminale, datato 28 gennaio, ha imposto la chiusura dei settori ospiti e il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Lazio per tutte le trasferte della squadra fino al termine della stagione. Tuttavia, il dispositivo contiene una deroga specifica: l’unico match esentato dal blocco è proprio la sfida Roma-Lazio, in programma (salvo ufficialità definitiva) il prossimo 17 maggio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Derby Roma-Lazio, tifosi presenti: scatta la deroga al divieto di trasferta

Approfondimenti su Roma Lazio

Il Viminale ha deciso di vietare la trasferta ai tifosi dell’Inter dopo il petardo esploso su Audero.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Derby Lazio-Roma, Il match vissuto dalle curve a colpi di coreografie

Ultime notizie su Roma Lazio

Argomenti discussi: Trasferte vietate ai tifosi di Lazio e Napoli fino a fine stagione dopo gli scontri sull'A1. Ma non varrà per il derby con la Roma; Niente stop dal Tar al divieto di trasferte per i tifosi della Roma; Scontri ultrà sull'A1: vietate trasferte a tifosi Napoli e Lazio fino a fine stagione; Scontri tra ultrà, stop alle trasferte per i tifosi di Lazio e Napoli fino a fine stagione.

Lazio, il comunicato sul divieto delle trasferte: tutte le infoLa società biancoceleste ha pubblicato sul proprio sito ufficiale tutte le informazioni relative al divieto delle trasferte: il comunicato ... cittaceleste.it

Roma-Lazio, il club biancoceleste: Il derby è esentato dal divieto di trasfertaLa società biancoceleste ha rassicurato sulla presenza dei propri supporters all'Olimpico per la stracittadina in programma a metà maggio ... msn.com

Zaragoza è già in clima derby: "Giocare all'Olimpico con la Roma non paragonbile a farlo contro la Lazio" - facebook.com facebook

#Zaragoza è già in clima derby: "Giocare all'Olimpico con la #Roma non paragonbile a farlo contro la #Lazio" x.com