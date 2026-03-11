Un volo proveniente da Bogotà ha atterrato a Milano Linate, portando in Italia Emanuele Gregorini, conosciuto come Dollarino, dopo un anno di latitanza. Gregorini è stato estradato e si trova ora in carcere. La sua presenza è collegata a procedimenti giudiziari legati all'operazione Hydra.

Un volo proveniente da Bogotà ha atterrato a Milano Linate portando Emanuele Gregorini, noto come Dollarino, in Italia dopo un anno di latitanza. L’uomo, esponente del clan Senese e figura chiave nell’inchiesta Hydra, è stato immediatamente trasferito al carcere di Voghera per attendere l’udienza preliminare prevista per giovedì. La cattura rappresenta il punto di arrivo di una complessa rete di cooperazione internazionale che ha portato all’arresto dell’imputato in Colombia. Le forze speciali colombiane avevano bloccato i movimenti di Gregorini a Cartagena il 17 marzo dell’anno scorso, mantenendolo in attesa dell’estradizione fino a oggi. Il ritorno del latitante e la rete transnazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dollarino estradato: fine fuga, in carcere per Hydra

Articoli correlati

Milano: estradato dalla Colombia 'Dollarino', broker del clan Senese e mafia a 3 testeÈ stato estradato dalla Colombia e si trova in carcere in Italia, Emanuele Gregorini alias ‘Dollarino’, il broker della droga vicino al clan Senese,...

Estradato 'Dollarino', l'uomo dei Senese che univa la supercupola con i clan in Sud AmericaEmanuele Gregorini è stato arrestato esattamente un anno fa, in base a un'ordinanza che lo identifica come un collegamento tra la camorra, Cosa...