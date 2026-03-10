Estradato ' Dollarino' l' uomo dei Senese che univa la supercupola con i clan in Sud America

Le autorità colombiane hanno estradato in Italia Emanuele Gregorini, conosciuto come ‘Dollarino’, considerato un broker della droga. Gregorini è ritenuto vicino a Vincenzo Senese, figlio di Michele ‘o Pazzo’ e di Giancarlo Vestiti, entrambi associati a Michele Senese. L'uomo dei Senese in Sud America è stato consegnato dopo un procedimento internazionale.

Emanuele Gregorini è stato arrestato esattamente un anno fa, in base a un'ordinanza che lo identifica come un collegamento tra la camorra, Cosa Nostra e la 'Ndrangheta in America Latina L'operazione di estradizione, come si legge su 'El Tiempo' e su 'El Heraldo', è stata guidata da agenti della Direzione Investigativa Criminale (DIJIN) della polizia nazionale colombiana nelle ultime ore. 'Dollarino' è stato trasportato all'aeroporto internazionale El Dorado di Bogotà per il volo verso l'Europa, rientrando a Milano per il processo 'Hydra'. Di lui ha parlato anche William Cerbo, il superpentito detto 'Scarface'.