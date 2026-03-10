Milano | estradato dalla Colombia ' Dollarino' broker del clan Senese e mafia a 3 teste

Emanuele Gregorini, noto come 'Dollarino', è stato estradato dalla Colombia e si trova ora in carcere in Italia. È considerato un broker del clan Senese e coinvolto in attività legate alla mafia a tre teste. La sua cattura è avvenuta dopo un procedimento di estradizione che ha coinvolto le autorità colombiane e italiane.

È stato estradato dalla Colombia e si trova in carcere in Italia, Emanuele Gregorini alias ‘Dollarino’, il broker della droga vicino al clan Senese, ritenuto esponente del “sistema mafioso lombardo”, la cosiddetta ‘mafia a tre teste’ svelata, processata e già condannata in primo grado nell’inchiesta ‘Hydra’ della Dda di Milano. L’uomo era fuggito in Sud America nel gennaio 2025 alla vigilia della pronuncia con cui la Corte di Cassazione aveva respinto i ricorsi degli indagati della ‘Supermafia’ rendendo definitive la misure della custodia cautelare in carcere e ai domiciliari disposta dal Tribunale del riesame di Milano. Gregorini,... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano: estradato dalla Colombia 'Dollarino', broker del clan Senese e mafia a 3 teste Articoli correlati Estradato 'Dollarino', l'uomo dei Senese che univa la supercupola con i clan in Sud AmericaEmanuele Gregorini è stato arrestato esattamente un anno fa, in base a un'ordinanza che lo identifica come un collegamento tra la camorra, Cosa... Clan Senese: Cassazione lo inchioda alla mafia, pena in revisioneMichele Senese: la Cassazione conferma l’appartenenza alla criminalità organizzata, ma la pena è in revisione Michele Senese, figura di spicco della... Aggiornamenti e notizie su Milano estradato dalla Colombia... Temi più discussi: Estradato Dollarino, il broker della Santa Alleanza che univa la 'ndrangheta e i clan in Sud America; Dalla nascita della CER Ovest Milano parte il rinnovamento energetico del territorio; Dollarino | il broker che ha unito le mafie in Sud America. Dalla Colombia al carcere di Voghera: estradato l'affiliato dei clan Emanuele Dollarino GregoriniCon un volo proveniente da Bogotà (Colombia) è arrivato in Italia all’aeroporto di Milano Linate, scortato da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione ... milano.repubblica.it 'Ndrangheta, estradato dalla Colombia Emanuele Gregorini: il presunto boss del sistema mafioso lombardo in carcere a VogheraEmanuele Gregorini, ritenuto un esponente del sistema mafioso lombardo come rappresentante del clan camorristico 'romano, è stato estradato dalla Colombia ed è stato condotto nel carcere di Voghera. L ... calabria.gazzettadelsud.it From San Siro to the Duomo, Milano is @Gazzetta_it x.com Presentato a Milano con l’obiettivo di individuare i bambini e insieme accompagnarli nel superamento del trauma. Solo dal 2020 a oggi la stima è di 183 casi facebook