Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | da quali graduatorie e quali percentuali LO SPECIALE

Il governo ha deciso di avviare le immissioni in ruolo per il 202627, causando un aumento delle assunzioni tra i docenti. Questa volta, le assunzioni arriveranno attraverso nuove graduatorie regionali e le GPS di prima fascia per il sostegno, puntando a ridurre drasticamente le graduatorie di istituto. Il piano mira a inserire circa il 70% dei docenti disponibili, dando priorità alle aree più carenti. La scelta di usare questi elenchi mira a migliorare la stabilità del personale scolastico in tutta Italia.

Le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 202627 concludono il piano di assunzione PNRR con il nuovo sistema di reclutamento e hanno l’ambizione di dare un segnale forte per lo svuotamento delle graduatorie, con l’utilizzo sia dei nuovi elenchi regionali sia delle GPS sostegno prima fascia. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202627: da quali graduatorie e quali percentuali LO SPECIALE.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

