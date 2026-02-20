Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | da quali graduatorie e quali percentuali LO SPECIALE
Il governo ha deciso di avviare le immissioni in ruolo per il 202627, causando un aumento delle assunzioni tra i docenti. Questa volta, le assunzioni arriveranno attraverso nuove graduatorie regionali e le GPS di prima fascia per il sostegno, puntando a ridurre drasticamente le graduatorie di istituto. Il piano mira a inserire circa il 70% dei docenti disponibili, dando priorità alle aree più carenti. La scelta di usare questi elenchi mira a migliorare la stabilità del personale scolastico in tutta Italia.
Le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 202627 concludono il piano di assunzione PNRR con il nuovo sistema di reclutamento e hanno l’ambizione di dare un segnale forte per lo svuotamento delle graduatorie, con l’utilizzo sia dei nuovi elenchi regionali sia delle GPS sostegno prima fascia. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202627: da quali graduatorie e quali percentuali LO SPECIALE.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Immissioni in ruolo docenti 2026/27: elenchi regionali si utilizzeranno solo se graduatorie concorsi, compreso elenco 30%, esaurite. Pillole di Question Time
Leggi anche: Immissioni in ruolo docenti 2026/27, ecco quanti candidati ancora in graduatoria. Utile per gli elenchi regionaliLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Immissioni in ruolo docenti 2026/27, partono le operazioni propedeutiche. Ecco quanti candidati ancora in graduatoria. Vincitori e idonei; GPS sostegno 2026: come funzionano le immissioni in ruolo?; Richiesta di chiarimenti in merito alle immissioni in ruolo dei docenti con titolo estero (Art. 9, comma 4, D.M. 119/2023) a seguito del superamento del percorso INDIRE; Immissioni in ruolo da GPS 2026: come funziona il Doppio Canale e cosa cambia per i docenti precari.
Immissioni in ruolo docenti 2026/27: tutto sulle operazioni e i candidati in graduatoriaScopri tutto sulle immissioni in ruolo docenti 2026/27 e sui requisiti per accedere al ruolo nel prossimo anno scolastico. informazionescuola.it
Richiesta di chiarimenti in merito alle immissioni in ruolo dei docenti con titolo estero (Art. 9, comma 4, D.M. 119/2023) a seguito del superamento del percorso INDIREScopri le modalità di immissioni in ruolo dei docenti con titolo estero. Informazioni utili per una pianificazione professionale. informazionescuola.it
Immissioni in ruolo docenti 2026/27: tutto sulle operazioni e i candidati in graduatoria x.com
IMPORTANTE!!! Adempimenti propedeutici alle immissioni in ruolo AS 2026-2027 per tutti gli idonei e i vincitori delle procedure concorsuali dal 2018 ad oggi! - facebook.com facebook