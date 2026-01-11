Elenchi regionali per il ruolo docenti potranno essere assunti anche senza abilitazione
Gli elenchi regionali per il ruolo, introdotti dall'art. 2 comma 2 del DL 45/2025, costituiscono una novità nelle procedure di assunzione del personale docente. Questi elenchi consentiranno di assumere insegnanti anche senza abilitazione, ampliando le possibilità di inserimento nel sistema scolastico. La modifica mira a rendere più flessibile il reclutamento, mantenendo standard di selezione e qualificazione adeguati alle esigenze del settore.
Gli elenchi regionali per il ruolo, previsti dall'art. 2 comma 2. del DL 452025, rappresenteranno la novità delle assunzioni del personale docente dall'a.s. 202627.
Elenchi regionali e non solo: facciamo il punto della situazione
