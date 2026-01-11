Elenchi regionali per il ruolo docenti potranno essere assunti anche senza abilitazione

Gli elenchi regionali per il ruolo, introdotti dall'art. 2 comma 2 del DL 45/2025, costituiscono una novità nelle procedure di assunzione del personale docente. Questi elenchi consentiranno di assumere insegnanti anche senza abilitazione, ampliando le possibilità di inserimento nel sistema scolastico. La modifica mira a rendere più flessibile il reclutamento, mantenendo standard di selezione e qualificazione adeguati alle esigenze del settore.

Gli elenchi regionali per il ruolo, previsti dall'art. 2 comma 2. del DL 452025, rappresenteranno la novità delle assunzioni del personale docente dall'a.s. 202627. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Elenchi regionali per il ruolo docenti sono riservati a chi ha superato un concorso dal 2020. Pillole di Question Time

Leggi anche: Immissioni in ruolo docenti 2026, Pittoni (Lega): elenchi regionali sono per tutti gli idonei dei concorsi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Immissioni in ruolo docenti 2026/27, ecco quanti candidati ancora in graduatoria. Utile per gli elenchi regionali; Elenchi regionali docenti: La nuova procedura prevista per l’immissione in ruolo dall’anno scolastico 2026/2027; IMMISSIONI IN RUOLO SU POSTI CURRICULARI E DI SOSTEGNO NEL 2026: ALCUNI UTILI CHIARIMENTI PER ORIENTARSI NELLA SCELTA; Elenchi regionali, ecco la novità delle immissioni in ruolo docenti 2026/27. Chi partecipa, chi ha la precedenza e chi la riserva. SCARICA LA GUIDA.

Elenchi regionali, ecco la novità delle immissioni in ruolo docenti 2026/27. Chi partecipa, chi ha la precedenza e chi la riserva. SCARICA LA GUIDA - Il Ministero ha presentato ai sindacati la BOZZA del decreto relativo agli elenchi regionali per il ruolo, previsto dal DL 45/2025. orizzontescuola.it