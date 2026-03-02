Psoriasi l’11 marzo visite e consulenze gratis | come partecipare all’open day in Romagna

Il 11 marzo si svolge in Romagna un evento dedicato alla psoriasi, con visite dermatologiche e consulenze gratuite. L’(H) Open Day offre l’opportunità di ricevere assistenza professionale senza costi, coinvolgendo cittadini interessati a conoscere meglio questa condizione. L’iniziativa si tiene in diverse strutture della regione e mira a sensibilizzare il pubblico sulla gestione della malattia.

Bologna, 2 marzo 2026 — Un’occasione unica per fermarsi, ascoltare il proprio corpo e ricevere supporto professionale: l’11 marzo la Romagna si tinge di solidarietà e prevenzione con l’(H) Open Day sulla psoriasi, una giornata interamente dedicata a visite dermatologiche e consulenze gratuite. L’iniziativa mira a offrire ai cittadini la possibilità di comprendere meglio una malattia cronica spesso sottovalutata, capace di incidere profondamente sulla qualità della vita e sul benessere emotivo. La psoriasi e l’obiettivo dell’open day. La psoriasi non è solo un problema della pelle: interessa circa il 2-3% della popolazione mondiale e si manifesta principalmente con placche eritematose pruriginose, dolorose e a volte brucianti, visibili su mani, volto o cuoio capelluto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

