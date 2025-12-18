Bacoli premiata per la gestione del territorio Pontboset Aosta il Comune più Virtuoso d’Italia

Bacoli riconosciuta per la sua eccellente gestione territoriale, mentre Pontboset (Aosta) si distingue come il Comune più Virtuoso d’Italia. Il Premio Comuni Virtuosi celebra quest’anno un piccolo borgo alpino di 180 abitanti, esempio di sostenibilità, innovazione e cura del territorio. Due realtà che testimoniano come impegno e passione possano fare la differenza, valorizzando il patrimonio locale e promuovendo un modello di sviluppo virtuoso.

Il Premio Comuni Virtuosi celebra quest’anno Pontboset (AO), piccolo borgo alpino di 180 abitanti, che conquista il titolo di Comune più Virtuoso d’Italia. La cerimonia di premiazione si terrà il 20 dicembre a Bacoli (NA), Comune vincitore dell’edizione 2024 ex-equo con Foiano di Val Fortore (BN). Bacoli riceverà un riconoscimento speciale per la sua strategia di gestione del territorio, confermando il legame tra sostenibilità e partecipazione civica. Pontboset ottiene un duplice primato: è il primo Comune valdostano premiato e il più piccolo vincitore assoluto nelle 19 edizioni del Premio, promosso dall’Associazione Comuni Virtuosi con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ASviS, Alda e Give Back. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Bacoli premiata da Legambiente: è il Comune Riciclone della Campania con il 91,22% di raccolta differenziata.

