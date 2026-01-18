Ricette e certificati blocchi nel sistema | il 2026 parte male

Nel settore sanitario, il 2026 inizia con difficoltà legate a ricette, certificati e blocchi di sistema. Medici, farmacisti e pazienti si trovano a fronteggiare disguidi che compromettono l’efficienza delle prestazioni. Bertolaso, intervenuto ad Aria, ha annunciato correttivi necessari per risolvere le criticità. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per garantire un servizio più stabile e affidabile.

SANITÀ. Disguidi all’ordine del giorno, medici e farmacisti: «Pazienti penalizzati». Bertolaso ad Aria: «Correttivi». I medici non ne possono più e protestano, i farmacisti sono sconsolati, i pazienti preoccupati. Il 2026 è iniziato nel peggiore dei modi per i disguidi informatici che stanno mettendo a dura prova il sistema della salute regionale. Blocchi o interruzioni giornaliere cicliche del Siss (il sistema informativo sociosanitario della Regione, gestito da Aria). Se ne contano già una-due al giorno nelle prime due settimane dell’anno, quando nell’intero 2025 se ne sono stimati almeno una cinquantina.

Il ddl Semplificazioni del 2026 apporterà importanti novità riguardo alle ricette e ai certificati di malattia telematici. La Fimmg ha sottolineato che tali cambiamenti non saranno immediati, ma verranno implementati nel prossimo futuro, segnando un passo avanti verso semplificazione e digitalizzazione nel settore sanitario italiano.

