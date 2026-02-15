Corso Maxiemergenze a Rieti | ARES 118 incontra per la prima volta gli operatori sanitari degli enti

A Rieti, il corso Maxiemergenze organizzato da ARES 118 ha radunato per la prima volta gli operatori sanitari di vari enti del Lazio Nord, creando un momento di confronto diretto tra le diverse realtà coinvolte nelle emergenze. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto condividere esperienze e metodologie, con l’obiettivo di migliorare la risposta alle situazioni di grande criticità.

Rieti: ARES 118 e gli Enti del Lazio Nord Avviano una Nuova Era nella Gestione delle Emergenze. Un corso di formazione innovativo, promosso da ARES 118, ha riunito a Rieti operatori sanitari provenienti da diverse aree del Lazio Nord per la prima volta. L'iniziativa, volta a uniformare i protocolli di intervento in caso di maxiemergenze, mira a migliorare la risposta del sistema sanitario e a garantire una maggiore efficacia nella tutela della popolazione, affrontando le sfide poste da un territorio complesso e variegato. Un Coordinamento Senza Precedenti: La Sfida di Uniformare i Protocolli. L'evento, tenutosi nella città reatina il 15 febbraio 2026, ha segnato un punto di svolta nella gestione delle emergenze nel Lazio Nord.