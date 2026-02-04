A Cascina e Pisa, i consultori della Zona Pisana organizzano corsi gratuiti di primo soccorso pediatrico. Le lezioni sono rivolte principalmente ai genitori e agli operatori sanitari, con l’obiettivo di farli sentire più preparati in caso di emergenze. La paura di un incidente si può affrontare meglio se si conoscono le manovre di primo intervento, e ora la formazione diventa più accessibile per chiunque voglia imparare.

A Cascina e a Pisa, nei consultori della Zona Pisana, si sta aprendo una nuova frontiera della prevenzione sanitaria: corsi gratuiti di primo soccorso pediatrico che, con un’attenzione particolare ai neogenitori, vogliono trasformare la paura di fronte a un incidente in sicurezza costruita su conoscenze concrete. Il primo appuntamento del nuovo ciclo si è tenuto martedì 3 febbraio 2026, con un cielo plumbeo che copriva la Toscana e un vento leggero da est che accarezzava le strade di Pisa. Ma dentro i locali del consultorio di via Torino, a Pisa, l’aria era carica di concentrazione e attenzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Formazione in primo soccorso pediatrico per genitori e operatori nei centri sanitari di Cascina e Pisa

